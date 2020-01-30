Сеть КНП зашла в Тыву

На церемонии присутствовали высокие гости, жители республики и Кызыла. Генеральный директор компании Борис Золотарев отметил, – компания с 1949 по 1997 годы была единственным поставщиком нефтепродуктов на территории Республики Тыва, здесь находилось восемь нефтебаз и порядка 18 АЗС.

– Мы возвращаемся сюда, для того, чтобы на новом уровне качества, на новом уровне услуг – предложить вам то, что мы приобрели за годы отсутствия. Мы не стояли на месте, мы развивались. Сегодня Красноярскнефтепродукт – это 200 АЗС, 12 нефтебаз, это объемы хранения нефтепродуктов более 300 тысяч тонн одновременно, это почти 2000 работающих сотрудников на разных территориях Красноярского края, Тывы, а в ближайшее время мы придем и в Хакасию. Это сеть, которая объединит три региона – участника комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь», имеющего федеральное значение. У нас с вами одна река, теперь у нас с вами один Красноярскнефтепродукт! – отметил он.

Заместитель министра топлива и энергетики Тувы Денис Хангай отметил, что правительство и министерство, в частности, надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество: «КНП поставляет топливо от заводов-производителей, это качественный продукт, достойный сервис. Мы рады, что такой надежный партнер пришел на тывынские земли всерьез и надолго»

Со словами приветствия к присутствующим обратился и советник председателя Верховного Хурала Иван Чучев, который в советское время работал на КНП в Тыве.

- 17 лет я руководил нефтебазой КНП. Мы в свое время поднимали Тыву. Красноярскнефтепродукт столько совхозов снабжал качественным нефтепродуктом! Поэтому, когда я узнал, что КНП возвращается в Туву, для меня это было большой радостью. Всех автомобилистов призываю работать с этой компанией, чтобы двигатели работали исправно, машины ходили экономно», - сказал Иван Чучев.

После приветствия Борис Золотарев, Денис Хангай и Иван Чучев торжественно перерезали ленту, дав старт работы АЗС. Так, спустя 23 года, Красноярскнефтепродукт снова начал работу в Тыве. Переговоры об этом длились четыре года, окончательное решение было принято в конце 2019 года.

Автомобилист Хаян Чабынчик залил не только полный бак, но и взял три канистры «про запас», говорит потребность в хорошем топливе в Кызыле огромная: «Я работаю курьером, поэтому в бензине знаю толк. Все ждал, кто из крупных сетевиков зайдет сюда первым – Газпром или КНП. КНП стал первым. Теперь только осталось дисконтную карту получить и буду постоянным клиентом».

По материалам КНП

Фото: КНП