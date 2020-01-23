Автомобиль, который подстраивается под вас

Одно из преимуществ чешских автомобилей в широких возможностях индивидуализации. Учитывая все комплектации, опции и аксессуары на выбор покупателя представлены десятки версий одного и того же автомобиля. Автомобили ŠKODA можно идеально подстроить под себя.

Младшая модель чешского семейства — ŠKODA RAPID. Несмотря на то, что модель относится к компактному классу, даже на втором ряду с комфортом могут разместиться взрослые люди, имеющие рост выше среднего. Объём багажника RAPID — 530 литров. Это очень хороший показатель: на автомобилях куда большего размера не всегда найдёшь такое вместительное отделение. Причём сложив спинки задних сидений, багажник можно увеличить до 1470 литров. Для того чтобы перевезти из магазина на дачу полноразмерную кухонную плиту, вам не потребуется заказывать грузовое такси: коробка прекрасно уместится в салоне, попав в него через подъёмную пятую дверь. Автомобиль представлен в комплектациях ACTIVE, AMBITION, MONTE CARLO и STYLE.

Со всеми видами модификации и комплектации RAPID в наличии и под заказ вы можете познакомиться у официального дилера Медведь-Восток в г. Красноярск ул. 9мая, 72 (район ТРЦ Планета).

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Официальный дилер SKODA Медведь-Восток

г. Красноярск, ул. 9 мая, 72 (район ТРЦ Планета)

Тел. 7(391) 2-128-728

*Выгода достигается при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 января по 31 января 2020 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности у официального Дилера ŠKODA.

**Кредит предоставляется ООО «Фольксваген Банк РУС». Лицензия ЦБ РФ № 3500,

Фото: компания "Медведь-Восток"

По материалам компании "Медведь-Восток"