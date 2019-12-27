Получите колеса в подарок при покупке ŠKODA KODIAQ

Официальный дилер ŠKODA "Медведь-Восток" дарит зимние колеса при приобретении нового SKODA KODIAQ.

Что может быть лучше такого новогоднего подарка к вашему новому семейному автомобилю!

ŠKODA KODIAQ - первый внедорожник в модельном ряду автомобилей ŠKODA, этот автомобиль имеет уникальную платформу, которая обеспечивает комфортную поездку даже по бездорожью.

Богатое оснащением автомобиля с множеством встроенных функций служит отличным помощником водителю. Высокая посадка позволяет смотреть на все с более удобного ракурса, рассматривать пейзажи за окном или следить за возникающими препятствиями. Узкие улицы также не станут проблемой, вы с легкостью справитесь с управлением.

Вашим пассажирам понравятся те возможности, который дарит салон кроссовера.

Сидения можно поднимать и опускать в зависимости от потребностей конкретного человека. Спинки кресел складываются в соотношении 60:40. WiFi и USB-разъемы позволяют им нескучно проводить время, даже при поездках на дальние расстояния.

Удобство кроссовера ŠKODA KODIAQ прослеживается во всем! От вождения до хранения вещей. Если сложить задние сидение, то багажник приобретет поистине внушительные размеры, и вы сможете уместить в нем все что захотите.

Узнайте больше о ŠKODA KODIAQ в официальном дилерском центре «Медведь Восток», который находится по адресу: г. Красноярск, ул. 9 мая, 72, т.: +7 (391)2-128-728.

Здесь вы сможете выбрать автомобиль, который подходит именно вам и приобрести его на выгодных условиях!

Количество подарков ограничено, поторопитесь. Акция проходит с 01.12.2019 по 31.12.2019г. Подробности акции на сайте официального дилера ŠKODA "Медведь-Восток".

Фото: компания "Медведь-Восток"

По материалам компании "Медведь-Восток"