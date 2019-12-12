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Новогодний марафон цен на автомобили Škoda у официального дилера Медведь-Восток

Главная Автоновости
Красноярск
10:02 12 Декабря 2019
продажа, автопром, автомобиль, акция
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С наступлением нового года дилерский центр Медведь-Восток предлагает клиентам привлекательные условия на покупку автомобилей марки ŠKODA. До 25 декабря 2019г. с выгодой по трейд-ин обменяйте ваш автомобиль на новый. Например, Новую Skoda Octavia можно будет приобрести за 999 900 рублей, а Skoda Rapid за 735 300 рублей.

Так же будущие владельцы сэкономят до 215 000 рублей, приобретая SUPERB, до 206 500 рублей, покупая KODIAQ. Для всего модельного ряда действуют привлекательные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Также по-прежнему актуальна программа Утилизация/Трейд-ин, участники которой могут получить выгоду  до 130 000 рублей, в зависимости от сдаваемого автомобиля.

Записаться на тест-драйв и проконсультироваться по покупке автомобиля вы можете по телефону 2-128-728 или по адресу 9 мая, 72. (район ТРЦ Планета)

Кредит предоставляется ООО «Фольксваген Банк РУС» . Лицензия на осуществление банковских операций №3500.
Акция действует с 1 по 25 декабря 2019 года.

Официальный дилер ŠKODA в Красноярске Медведь-Восток
Адрес: ул. 9 Мая, 72
Тел.: +7 (391) 2-128-728.
Сайт: www.skoda.medved-vostok.ru

Фото: Медведь-Восток 
На правах рекламы

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