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Светофоры вышли из строя на Брянской

Главная Автоновости
Красноярск
14:30 3 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на ул. Брянская сломались светофоры - движение на участках регулируют сотрудники ДПС, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

«На ул. Брянская в районе дома №23, на пересечении ул. Вейнбаума - Брянская и ул. Вейнбаума - Перенсона не функционируют три светофорных объекта. Сейчас на данных участках регулирование движения осуществляется инспекторами ДПС», - рассказали в ГИБДД. 

Красноярских водителей просят соблюдать скоростной режим и следовать указаниям регулировщиков. 

По словам очевидцев, светофоры также не работают на ул. Маерчака у юридического корпуса СФУ. Пока серьезных пробок на перечисленных участках не наблюдается. 

Фото: ГИБДД

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