Светофоры вышли из строя на Брянской

В Красноярске на ул. Брянская сломались светофоры - движение на участках регулируют сотрудники ДПС, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На ул. Брянская в районе дома №23, на пересечении ул. Вейнбаума - Брянская и ул. Вейнбаума - Перенсона не функционируют три светофорных объекта. Сейчас на данных участках регулирование движения осуществляется инспекторами ДПС», - рассказали в ГИБДД.

Красноярских водителей просят соблюдать скоростной режим и следовать указаниям регулировщиков.

По словам очевидцев, светофоры также не работают на ул. Маерчака у юридического корпуса СФУ. Пока серьезных пробок на перечисленных участках не наблюдается.

Фото: ГИБДД