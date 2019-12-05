5 советов, как купить надежную машину для зимы

Правило «чем больше бюджет – тем лучше автомобиль» работает не всегда. Конечно, за несколько миллионов рублей покупатель, как правило, может рассчитывать на высокий уровень комфорта, множество продвинутых опций и на мощный двигатель. Но важно, как такая машина будет чувствовать себя в экстремальных условиях. Например, после ночных заморозков под -30 градусов по Цельсию, во время снежного бурана или на асфальте, покрытом толстой ледяной коркой.

Автомобильные эксперты рассказали, на что следует обратить внимание при покупке, чтобы машина радовала владельца в любую погоду и при любых дорожных условиях.

Совет №1: выбирайте продвинутый полный привод

Секрет систем полного привода – в алгоритмах работы. Конечно, большинство современных кроссоверов и внедорожников оснащают полноприводными трансмиссиями, но часто надпись на крышке багажника – не более, чем маркетинговая уловка, и такой полный привод не всегда гарантирует высокий уровень проходимости машины.

Продвинутые системы полного привода вроде Audi quattro не только легко себя чувствуют на бездорожье, но еще и помогают ввинчиваться в скользкие повороты, делая часть работы за водителя. Все что нужно – это просто нажать на газ, а остальное автомобиль сделает самостоятельно. Система полного привода quattro обеспечивает наилучшую проходимость и при этом помогает экономить топливо за счет умных алгоритмов работы.

Электроника анализирует скорость вращения колес, сопоставляет данные и выясняет, какое из них буксует. После этого quattro слегка притормаживает буксующее колесо и передает крутящий момент туда, где сцепление лучше. Весь процесс занимает доли секунды, то есть незаметно для водителя.

Совет №2: выясните, готов ли двигатель к морозам

Сердце автомобиля, его двигатель, должен быть готов к суровым условиям эксплуатации. Это значит, что он с легкостью запускается после морозной ночи, не расходует масло и отличается низким расходом топлива. Да, технологии постоянно совершенствуются, но на рынке проверенных двигателей не так много.

Можно обратить внимание, например, на линейку технологичных двигателей TFSI и TDI от Audi. У них очень высокий КПД, большой ресурс и они с легкостью переносят морозные зимы. Причем с этими двигателями работают роботизированные коробки S tronic и «автоматы» Tiptronic – узлы, которые в последние годы отличаются высочайшей надежностью и неприхотливостью. Эти трансмиссии помогают экономить топливо, радуют быстрыми переключениями и не боятся перегрева.

Совет №3: Чем больше теплых опций – тем лучше

Максимальный уровень комфорта – это наличие еще и огромного количества теплых опций, которые помогают эксплуатировать машину вне зависимости от погоды. В список необходимого оборудования входят подогрев руля, сидений (желательно и заднего дивана тоже), зеркал и лобового стекла. Не лишним будет наличие в автомобиле и автономного предпускового подогревателя. Audi предлагает все это оборудование в своих кроссоверах и внедорожниках Q5, Q7 и Q8.

Совет №4: клиренс должен быть максимальным

Мощный двигатель, надежная коробка передач и продвинутая система полного привода бессильны перед законами физики – если дорожного просвета недостаточно, то автомобиль неминуемо застрянет в снежной целине или, например, в колее. Среди внедорожников нормальным показателем считается дорожный просвет на уровне 200 мм, а продвинутые модели могут похвастаться клиренсом в 210-220 мм. Есть модели вроде Audi Q7, которые позволяют регулировать просвет самостоятельно за счет пневмоподвески. Например, максимальный клиренс Audi Q7 с пневмоподвеской составляет 235 мм – это даже больше, чем у большинства рамных внедорожников.

Совет №5: изучите условия гарантии перед покупкой

Длительная и, что немаловажно, прозрачная гарантия без сносок и звездочек – это залог беспроблемной эксплуатации автомобиля. Кроме того, продолжительный гарантийный срок повышает ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Так что лучше присмотреться к моделям минимум с 4-летней гарантией. Именно такую предлагает Audi на свои модели – этого нет ни у одного из премиальных брендов в России. Причем в первые два года не действует даже ограничение пробега.

Фото: Audi Россия

По материалам Audi Россия