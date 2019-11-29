29 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам предлагают купить ŠKODA в кредит от 1%

Главная Автоновости
Красноярск
09:00 29 Ноября 2019
продажа, кредиты, автопром, автомобиль, финансы
версия для печати Ico_print

Красноярцам предлагают купить ŠKODA с пробегом в кредит от 1%. Такая ставка будет доступна тем, кто внесет первоначальный взнос в размере минимум 30% от стоимости автомобиля. Сумма кредита варьируется от 120 000  до 3 400 000 рублей, срок - от 12 до 60 месяцев. Максимальный возраст приобретаемого авто на момент выдачи кредита – восемь лет, а на момент окончания срока кредита десять лет. Все пробежные автомобили проходят специальную проверку и имеют сертификат соответствия программе «DasWeltAuto». Без сертификата DWA ставка увеличивается на 4,5%.

«DasWeltAuto» — всемирно известная программа по продаже автомобилей с пробегом. Она начала свою работу в России в 2010 году. Каждый автомобиль под маркой «DasWeltAuto» соответствует строгим стандартам компании и полностью подготовлен для дальнейшей эксплуатации. Для участия в программе машины проходят полную диагностику по стандартам производителя, в обязательном порядке проводится сверка номерного знака автомобиля (VIN) с регистрационными документами, что обеспечивает максимальную безопасность и надежность покупаемого автомобиля с пробегом.

Еще одно условие при такой привлекательной ставке - оформление договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. Если покупатель от него отказывается, процентная ставка увеличивается до 5%.

Красноярцам предлагают купить ŠKODA в кредит от 1%

Чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо заполнить анкету и предоставить всего лишь два документа: российский паспорт, а также еще один на выбор - водительские права, загранпаспорт, СНИЛС, ИНН, либо военный билет.

При покупке машины в кредит также необходимо будет оформить страховой полис КАСКО на все время кредитования. Однако страховку на первый год можно включить в сумму займа.

Отметим, что срок рассмотрения кредитной заявки Фольксваген Банк РУС - от 30 минут, а решение по кредиту действует 90 дней. Заявка оформляется непосредственно в автосалоне официальных дилеров Volkswagen Group у кредитных специалистов без визита в офис банка. Гасить кредит можно досрочно без каких-либо штрафных санкций.

Добавим, официальный дилер ŠKODA в Красноярске - компания «Медведь-Восток». Салон дилера расположен по ул. 9 Мая, 72.

Красноярцам предлагают купить ŠKODA в кредит от 1%

DasWeltAuto – Сертификат на дополнительный 1 год гарантии.

Кредит предоставляется ООО «Фольксваген Банк РУС»

Страхование предоставляется САО «ВСК»

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк)  на покупку автомобиля с пробегом ŠKODA по продукту «Кредит на приобретение подержанного автомобиля»: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. При первоначальном взносе (далее ПВ) от 30% (включительно) сроке кредита от 12 до 60 мес. и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика, процентная ставка составит 1% годовых. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка увеличивается на 4%. При отказе заемщика от оформления сертификата продленной гарантии на 1 год процентная ставка увеличивается на 4,5%. Максимальный возраст приобретаемого автомобиля на момент выдачи кредита (от года выпуска) – 7 лет. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 01.11.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

Полные условия кредита здесь (http://skoda.medved-vostok.ru/das-weltauto/das-wetlauto-credit/)

Фото: компания «Медведь-Восток»
На правах рекламы

Автоновости / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам подарят комплект зимних шин при покупке ŠKODA KODIAQ

Красноярцам подарят комплект зимних шин при покупке ŠKODA KODIAQ

21 Ноября 2019 г.
Автомобиль можно приобрести у официального дилера «Медведь-Восток»
Новости Красноярска: На объектах Куюмбинского лицензионного участка началось строительство зимних автодорог

На объектах Куюмбинского лицензионного участка началось строительство зимних автодорог

13 Ноября 2019 г.
На сегодняшний день дорожники уже проложили 28,7 километров зимников
Новости Красноярска: Красноярск стал лидером в России по спросу на зимнюю резину

Красноярск стал лидером в России по спросу на зимнюю резину

1 Ноября 2019 г.
Несмотря на рост цен
Новости Красноярска: Volkswagen представляет поклонникам футбола специальную версию Polo Football Edition

Volkswagen представляет поклонникам футбола специальную версию Polo Football Edition

27 Сентября 2019 г.
Ознакомиться с автомобилями в Красноярске вы можете у официальных дилеров Volkswagen
Новости Красноярска: КНП торжественно запустил в работу Назаровскую нефтебазу

КНП торжественно запустил в работу Назаровскую нефтебазу

24 Сентября 2019 г.
Объект примет на себя мощности красноярской нефтебазы
Новости Красноярска: Выгодные предложения на всю линейку внедорожников Volkswagen

Выгодные предложения на всю линейку внедорожников Volkswagen

18 Сентября 2019 г.
Выгодные условия кредитования и преимущество до 400 000 рублей
Новости компаний
28/11
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Два автобуса с пассажирами столкнулись на Крупской

Два автобуса с пассажирами столкнулись на Крупской

25 Ноября 2019 г.
Очевидцы сообщают о пострадавших
Новости Красноярска: На Таймыре нашли старинную полуземлянку северян

На Таймыре нашли старинную полуземлянку северян

28 Ноября 2019 г.
Жилища строили из бревен
Новости Красноярска: Красноярцам обещают 30-градусные морозы

Красноярцам обещают 30-градусные морозы

26 Ноября 2019 г.
Погода ухудшится в среду, 27 ноября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19