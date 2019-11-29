Красноярцам предлагают купить ŠKODA в кредит от 1%

Красноярцам предлагают купить ŠKODA с пробегом в кредит от 1%. Такая ставка будет доступна тем, кто внесет первоначальный взнос в размере минимум 30% от стоимости автомобиля. Сумма кредита варьируется от 120 000 до 3 400 000 рублей, срок - от 12 до 60 месяцев. Максимальный возраст приобретаемого авто на момент выдачи кредита – восемь лет, а на момент окончания срока кредита десять лет. Все пробежные автомобили проходят специальную проверку и имеют сертификат соответствия программе «DasWeltAuto». Без сертификата DWA ставка увеличивается на 4,5%.

«DasWeltAuto» — всемирно известная программа по продаже автомобилей с пробегом. Она начала свою работу в России в 2010 году. Каждый автомобиль под маркой «DasWeltAuto» соответствует строгим стандартам компании и полностью подготовлен для дальнейшей эксплуатации. Для участия в программе машины проходят полную диагностику по стандартам производителя, в обязательном порядке проводится сверка номерного знака автомобиля (VIN) с регистрационными документами, что обеспечивает максимальную безопасность и надежность покупаемого автомобиля с пробегом.

Еще одно условие при такой привлекательной ставке - оформление договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. Если покупатель от него отказывается, процентная ставка увеличивается до 5%.

Чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо заполнить анкету и предоставить всего лишь два документа: российский паспорт, а также еще один на выбор - водительские права, загранпаспорт, СНИЛС, ИНН, либо военный билет.

При покупке машины в кредит также необходимо будет оформить страховой полис КАСКО на все время кредитования. Однако страховку на первый год можно включить в сумму займа.

Отметим, что срок рассмотрения кредитной заявки Фольксваген Банк РУС - от 30 минут, а решение по кредиту действует 90 дней. Заявка оформляется непосредственно в автосалоне официальных дилеров Volkswagen Group у кредитных специалистов без визита в офис банка. Гасить кредит можно досрочно без каких-либо штрафных санкций.

Добавим, официальный дилер ŠKODA в Красноярске - компания «Медведь-Восток». Салон дилера расположен по ул. 9 Мая, 72.

DasWeltAuto – Сертификат на дополнительный 1 год гарантии.

Кредит предоставляется ООО «Фольксваген Банк РУС»

Страхование предоставляется САО «ВСК»

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку автомобиля с пробегом ŠKODA по продукту «Кредит на приобретение подержанного автомобиля»: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. При первоначальном взносе (далее ПВ) от 30% (включительно) сроке кредита от 12 до 60 мес. и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика, процентная ставка составит 1% годовых. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка увеличивается на 4%. При отказе заемщика от оформления сертификата продленной гарантии на 1 год процентная ставка увеличивается на 4,5%. Максимальный возраст приобретаемого автомобиля на момент выдачи кредита (от года выпуска) – 7 лет. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 01.11.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

Полные условия кредита здесь (http://skoda.medved-vostok.ru/das-weltauto/das-wetlauto-credit/)

Фото: компания «Медведь-Восток»

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