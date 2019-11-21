Красноярцам подарят комплект зимних шин при покупке ŠKODA KODIAQ

Красноярцам дарят комплект зимних шин при покупке ŠKODA KODIAQ. Автомобиль можно приобрести у официального дилера «Медведь-Восток» на 9 мая, 72 район ТРЦ Планета.

Чешский внедорожник становится все популярнее у автомобилистов. Его отличает высокая проходимость, внутренний комфорт и максимальная безопасность. Это самый настоящий семейный кроссовер. Дизайнеры сделали все, чтобы ŠKODA KODIAQ выглядел строго, но при этом по-классически стильно. В дилерском центре «Медведь-Восток» можно выбрать между двух специальных версий: SPORTLINE и SCOUT. Первая подчеркивает динамичность, вторая - высокую проходимость.

Отметим, кроссовер получил высшую оценку на краш-тестах Euro NCAP. Безопасность удалось достигнуть не только за счет грамотно расположенных девяти подушек безопасности. Здесь есть система контроля слепых зон, ассистент движения в пробке, ассистент управления дальним светом, ассистент распознавания усталости водителя.

Кроссовер представлен двигателями 1.4 мощностью 125 и 150 л.с., двигателями 2.0 мощностью 180 л.с. и дизельным двигателем 2.0 мощностью 150 л.с. Цена автомобиля зависит от модификации, комплектации, опций и аксессуаров.

Официальный дилер ŠKODA «Медведь-Восток» - предлагает жителям Красноярска протестировать автомобиль и лично убедиться в его преимуществах. Записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (391) 2-128-728 или приехать по адресу г. Красноярск, ул. 9 Мая, 72 (район ТРЦ Планета).

*Срок акции - с 1 по 30 ноября 2019 года.

Цена автомобиля зависит от комплектации

Фото: «Медведь-Восток»

На правах рекламы