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На объектах Куюмбинского лицензионного участка началось строительство зимних автодорог

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Красноярск
08:41 13 Ноября 2019
дороги, транспорт, строительство, нефть
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Для реализации программы завоза на Куюмбинское и Терско-Камовское месторождения в сезон 2019-2020 будет построено 40 основных зимних автомобильных дорог по различным направлениям. Их общая протяженность составит 236, 7 км. Самый протяженный зимник – около 50 км - соединит кустовую площадку № 4 Куюмбинского месторождения со скважиной ТК-507 на Терско-Камовском лицензионном участке. В этом году к традиционным маршрутам прибавилось 4 новых, что связано с развитием лицензионного участка и появлением новых промышленных объектов.

На сегодняшний день дорожники уже проложили 28,7 километров зимников. В настоящее время вездеходная техника занимается проминкой - на заболоченных участках и поймах устраиваются лежневые настилы, строятся переправы через реки. Дальше в дело вступит тяжелая техника. На втором этапе мощные вездеходы протаскивают по трассе «клин» — специальное приспособление, изготовленное из тракторной гусеницы, с помощью которого проезд расчищается от снега, чтобы земля основательно промерзла. В завершение процесса полотно уплотняется прицепными волокушами. В среднем на строительство зимних дорог и проездов дорожники планируют потратить полтора месяца.

Ежегодно по зимним автомобильным дорогам на нефтепромысел завозится около 50 тысяч тонн различных грузов.   В номенклатуре — промышленное оборудование, горюче-смазочные материалы, строительные материалы, трубная продукция. Помимо решения производственных задач, зимники используются для завоза продуктов и товаров народного потребления для жителей отдаленных эвенкийских поселков. Таким образом, строительство зимников не только обеспечивает развитие производства, но и способствует выполнению важной для региона социальной задачи.

 

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