Красноярск стал лидером в России по спросу на зимнюю резину

В Красноярске этой осенью случился бум сделок по купле-продажи зимней резины для автомобилей. Об этом заявили аналитики «Авито Авто».
Спрос за год вырос на 70% - это максимальный рост среди всех крупных городов страны. Предложение увеличилось на треть.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в нынешнем октябре количество сделок в городе увеличилось на 68%. При этом стоимость зимних шин выросла на 7% и составила чуть более 11 000 рублей. Эта сумма также в графиках сервиса наивысшая среди всех представленных городов.
«Красноярск стал лидером по объему сделок, где за год зимние шины стали покупать на 68% активнее. Далее идут Ростов-на-Дону и Воронеж – 34% и 31% соответственно. Снижение отмечено только в Краснодаре (-9%), а Саратов стал единственным городом, где объем продаж остался на уровне октября 2018 года. В целом по России рост продаж составил 17% за год», - констатировали специалисты сервиса.