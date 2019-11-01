Красноярск стал лидером в России по спросу на зимнюю резину

В Красноярске этой осенью случился бум сделок по купле-продажи зимней резины для автомобилей. Об этом заявили аналитики «Авито Авто».

Спрос за год вырос на 70% - это максимальный рост среди всех крупных городов страны. Предложение увеличилось на треть.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в нынешнем октябре количество сделок в городе увеличилось на 68%. При этом стоимость зимних шин выросла на 7% и составила чуть более 11 000 рублей. Эта сумма также в графиках сервиса наивысшая среди всех представленных городов.