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Volkswagen представляет поклонникам футбола специальную версию Polo Football Edition

Главная Автоновости
Красноярск
17:14 27 Сентября 2019
продажа, автопром, автомобиль, футбол
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Ознакомиться с автомобилями в наличии в Красноярске вы можете у официальных дилеров Volkswagen в «Медведь АТЦ» и «Медведь-Запад».

Записаться на тест-драйв.

Представленный в рамках партнерства с Российским футбольным союзом Volkswagen Polo Football Edition наделён динамичными внешними чертами. Его стильный дизайн подчеркивают черные диски, крыша и зеркала, а также спойлер на крышке багажника.

Мультифункциональное спортивное рулевое колесо позволяет использовать все возможности аудиосистемы, не отрываясь от управления автомобилем, что повышает безопасность поездок. Повышенный комфорт водителя и пассажиров также обеспечивают эргономичные кресла, обшитые эксклюзивной тканевой обивкой Cushion.

Модификация Football Edition располагает опцией Volkswagen Connect, благодаря которой владелец автомобиля получает возможность контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона. Volkswagen Connect поможет легко найти автомобиль на большой парковке, получить статистику потребления топлива и ознакомиться с анализом вашего стиля вождения, подскажет дату прохождения следующего технического осмотра. При необходимости водитель может быстро, буквально в один клик, обратиться в службу помощи на дороге или позвонить на горячую линию Volkswagen.

Для специальной версии предлагается линейка двигателей на выбор: 90 л.с. и 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110 л.с в паре с 6-ступенчатой АКПП или 125 л.с. с 7-ступенчатой АКПП.

В комплектацию Volkswagen Polo Football Edition уже включены 16-дюймовые диски Portago, окрашенные в чёрный цвет, наружные зеркала с электрорегулировкой, обогревом и электроприводом складывания, автоматический климат-контроль Climatronic, а также камера заднего вида, которая в сочетании с современной мультимедиа системой с шестидюймовым сенсорным дисплеем существенно облегчает ежедневную парковку.

Приятным дополнением к покупке автомобиля станут фирменный набор болельщика и оригинальные аксессуары Volkswagen: футбольный мяч "Cup", комбинированные салонные коврики и поддон в багажник.

Цена на Volkswagen Polo Football Edition начинается от 849 900 руб.

Купить Volkswagen Polo Football Edition можно у официальных дилеров Volkswagen в г. Красноярске «Медведь АТЦ» и «Медведь-Запад».

Официальные дилеры Volkswagen
Медведь АТЦ: ул. Копылова, 57; тел. 246-05-65
Медведь-Запад: ул. 9 Мая, 72; тел. 222-1-777

Фото: ООО «Медведь АТЦ»
На правах рекламы

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