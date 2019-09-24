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КНП торжественно запустил в работу Назаровскую нефтебазу

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Красноярск
11:00 24 Сентября 2019
база, нефть, топливо и азс, топливо, строительство, открытие
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Объект, расположенной в промзоне Назарово примет на себя мощности красноярской нефтебазы. За 12 месяцев произведена 100%-ная замена изношенных технологических трубопроводов, проложено порядка 1,5 километров сетей. Заменены три насосных агрегата, производительностью 300 кубометров в час, что позволяет более оперативно осуществлять слив топлива с железнодорожных вагонов. На праздничное открытие нефтебазы пришли сотрудники КНП, представители администрации города и студенты профильных учебных заведений.

КНП торжественно запустил в работу Назаровскую нефтебазу
КНП торжественно запустил в работу Назаровскую нефтебазу

Борис Золотарев, генеральный директор «Красноярскнефтепродукт»: Для того, чтобы навсегда закрыть нефтебазу в центре Красноярске, нужно было перенести ее мощности на другие объекты. Поэтому было принято решение реанимировать нефтебазу здесь. А ей в этом году 85 лет. На техническое перевооружение ушел год. Все сооружения, которые вы видите, они практически все вновь построенные. Мы поставили перед собой цель – создать образцовый объект, к которому должны стремиться все наши нефтебазы, и у нас это получилось».

КНП торжественно запустил в работу Назаровскую нефтебазу

За первой партией топлива под аплодисменты на нефтебазу приехали бензовозы, давшие символический старт работы объекта. Топливо отсюда теперь будет поставляться не только на Запад края, но и в Красноярск. Новая автоматизированная система налива нефтепродуктов, установленная на нефтебазе, может одновременно заправлять 5 бензовозов. Внедрена система раздельного приема и отпуска нефтепродуктов, полностью исключающая смешение различных видов топлива. На снимках, сделанных работниками нефтебазы, хорошо видно, как выглядел объект до 2018 года.

КНП торжественно запустил в работу Назаровскую нефтебазу
КНП торжественно запустил в работу Назаровскую нефтебазу

Сергей Сухарев, глава города Назарово: «ситуация меняется кардинально в лучшую для города сторону. Во–первых, технологическое перевооружение дало городу рабочие места, ведь подрядные организации на протяжении года здесь работали. Второе — новые объемы перевозок по железной дороге. Мы нового делового партнера который выстраивает вместе с нами будущее нашего города"

КНП торжественно запустил в работу Назаровскую нефтебазу

 Для премиальных марок ЭКТО 100 и ЭКТО Дизель установлено 7 современных горизонтальных резервуаров. Увеличилась и мощность резервуарного парка. Теперь Назаровская нефтебаза способна обеспечивать перевалку до 100 тысяч тонн нефтепродуктов в год.

КНП торжественно запустил в работу Назаровскую нефтебазу

«Долгое время нефтебаза находилась практически в забвении, оборудование было старое, изношенное, неизвестна была ее дальнейшая судьба. Сейчас сотрудники увидели, что в предприятие вдохнули новую жизнь, у него появилась перспектива. Люди верят в завтрашний день и с удовольствием ходят на работу», — рассказал Дмитрий Неустроев, главный специалист технической дирекции КНП.

КНП торжественно запустил в работу Назаровскую нефтебазу

Тем, кто внес особый вклад в реализацию проекта перезагрузки нефтебазы генеральный директор КНП лично вручил благодарственные письма и денежные премии. 

КНП торжественно запустил в работу Назаровскую нефтебазу

Фото: АО «Красноярскнефтепродукт»
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