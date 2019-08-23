Топливо Ачинского НПЗ снова претендует на победу в конкурсе «100 лучших товаров России»

На соискание наград всероссийского конкурса предприятие в этом году выдвинуло автомобильные бензины самых ходовых марок: бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513 и бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513. Обе марки автобензина АНПЗ вошли в список лучших товаров на региональном этапе.

Решение выставить на конкурс нефтепродукты, которые ранее уже получали награды престижной российской программы, вызвано желанием продлить право использования логотипа. Согласно положению, им можно маркировать товары-призеры в течение двух лет после победы, затем необходимо подтверждать конкурентоспособность продукции, снова участвуя в конкурсе.

- Задача программы «100 лучших товаров России» - выявить лучшие практики и товаропроизводителей, но в современных условиях невозможно оставаться в лидерах без постоянного совершенствования технологий и системы организации производства, - отмечает Директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» Василий Моргун. – Продукция Ачинского НПЗ традиционно набирает большое количество баллов.

- Ачинский НПЗ уже 36 лет поставляет на рынок продукцию, которой пользуются миллионы человек, от ее качества зависит работоспособность техники и оборудования, - отмечает и.о. главного технолога Ачинского НПЗ Денис Ананио. - Те, кто заправляется нашим бензином и дизельным топливом, должны быть уверены, что покупают качественный товар, максимально безопасный для окружающей среды. Мы поступательно улучшаем качество топлив. Одиннадцать лет назад произвели первые партии бензинов по нормам Евро-3, а в середине августа этого года производство бензинов и дизтоплив по нормам Евро-3, 4, 5 пересекло «отметку» в 25 миллионов тонн!

На сегодняшний день 10 нефтепродуктов, выпускаемых Ачинским НПЗ, имеют награды конкурса «100 лучших товаров России». В их числе дизельные топлива всех марок сезонности, и автобензины. Все моторные топлива Ачинского НПЗ соответствуют пятому классу экологической безопасности – самому строгому из действующих. Наряду с высокими эксплуатационными характеристиками топлива отличаются низким содержанием полициклических ароматических углеводородов и серы, что уменьшает объем выбросов в атмосферу продуктов сгорания, - подчеркивают специалисты завода.

Фото: АО «АНПЗ ВНК»

По материалам АО «АНПЗ ВНК»