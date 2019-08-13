На Красноярском алюминиевом заводе открыта выставка ретро автомобилей

На площади перед заводоуправлением КрАЗа открылась экспозиция машин советского периода. В течение августа сотрудники и гости предприятия смогут познакомиться с экспонатами Красноярского центра сохранения ретротранспорта «Авто-ретро». Самый старый автомобиль выставки выпущен в 1950 году. Среди раритетных машин – автобус «Уралец», несколько моделей Москвичей, ГАЗ-67Б и алюминиевый автобус ЗИЛ-158, отреставрированный в 2019 году на средства компании РУСАЛ.

По словам сотрудников Красноярского центра сохранения ретротранспорта «Авто-ретро», алюминиевый автобус ЗИЛ-158 1969 года выпуска – настоящий труженик. Такие автобусы ходили по советским городам повсеместно, начиная с 1957 года до 1970 года прошлого столетия, и служили для транспортировки людей. Они работали до тех пор, пока на их смену не пришли венгерские автобусы.

– Наша задача была восстановить машину таким образом, чтобы она соответствовала по своему внешнему виду и наполнению автомобилю, который когда-то выпустил завод-изготовитель, – рассказал Александр Кнапнугель, руководитель автономной некоммерческой организации «Красноярский центр сохранения ретротранспорта «Авто-ретро». – Для этого необходимо было найти технологию, по которой она была произведена, карты и оригинальные чертежи. ЗИЛ-158 в своем оригинальном исполнении был обшит алюминиевыми листами. Он весь клепаный, как корабль: перед, бока и крыша автобуса – все алюминиевое. И, что самое удивительное, когда стали его разбирать вплоть до каркаса, то увидели, что рама – алюминиевая. В Красноярском крае на рабочем ходу он – единственный. Это не просто автомобиль – это история отечественной автомобильной отрасли.

По случаю завершения реставрации алюминиевого автобуса ЗИЛ-158 на территории завода организовали выставку ретротранспорта. На площади перед заводоуправлением КрАЗа разместили 7 уникальных экспонатов – автобус «Уралец», Москвич-403, Москвич-400-420 «Помощь на дому», Москвич-400-422 «Связь», Москвич-401-420К «Сосиски» и ГАЗ-67Б.

– Компания РУСАЛ выделила 500 тысяч рублей на восстановление алюминиевого автобуса. Этот автобус как машина времени позволяет познакомиться с прошлым. Он – яркий пример, что алюминий использовался для автопрома давно и успешно. А сейчас мы создаем и настоящее, и будущее. РУСАЛ – один из лидеров алюминиевого рынка, производящих алюминий с низким углеродным следом. Тренд на создание сплавов для автомобильной отрасли сейчас для компании более чем актуален. Красноярский металл покупают самые известные автомобильные компании мира. Он используется для деталей двигателя, кузова, автомобильных дисков. Я уверен, что доля алюминия в новых автомобилях будет только расти, – подчеркнул Евгений Курьянов, управляющий директор «РУСАЛ Красноярск».

Первыми пассажирами автобуса, получившего вторую жизнь, стали красноярцы, приехавшие на заводскую экскурсию. Они не только посмотрели автобус и узнали его историю, но и прокатились на нем по всему маршруту в основные подразделения – электролизное производство, литейное отделение, пульт управления газоочистными установками.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»