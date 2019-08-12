«Орион-Моторс» открыл дилерский центр Hyundai Truck & Bus в Красноярске

Компания получила статус официального дилера Hyundai Truck & Bus, потому как полностью соответствует высоким требованиям, предъявляемым производителем к дилерским центрам.

Компания «Орион-Моторс» работает в сфере продажи и сервисного обслуживания коммерческого автотранспорта более 20 лет. За это время она стала одной из крупнейших на рынке продаж грузовых автомобилей, прицепной, дорожно-строительной, коммунальной и другой техники специального назначения.

В регионе «Орион-Моторс» является официальным дилером коммерческого транспорта марок KAMAZ, ISUZU, GAZ, URAL, HYUNDAI.

Новый дилерский центр Hyundai расположился в пос. Солонцы, на пр. Котельникова, 16.

Автомобили марки Hyundai являются одними из самых популярных и продаваемых в сегменте мало- и среднетоннажных грузовиков благодаря своей доступности, надежности, адекватной стоимости владения, удобству и безопасности.

Модельная линейка Hyundai в Красноярске представлена грузовиками HD35City, HD35, HD78, HD120 и автобусами Universe.

Все модели коммерческой техники Hyundai, кроме Universe, для российского рынка производятся локально. Для автомобилей Hyundai доступен широкий спектр надстроек, от самых востребованных, таких, как изотермические фургоны и рефрижераторы, до специализированных – самосвалы, краны-манипуляторы, бетоносмесители и др.

Почему выбирают Hyundai?

В современном мире важно уметь выбрать идеальный баланс цены и качества. Коммерческий транспорт Hyundai – это выбор в пользу надежности, проверенной российскими условиями эксплуатации, без переплат. С Hyundai доступны практически любые вариации коммерческого транспорта для бизнеса.

Автомобили Hyundai оснащены двигателем Евро-5, повышение экологичности которого достигается в том числе и благодаря применению катализатора твердых частиц (PMC), который обладает значительными преимуществами:

- не требует регулярной очистки;

- не требует постоянного обслуживания;

- способствует топливной экономичности.

К тому же размер предоставляемой гарантии на коммерческие автомобили Hyundai – 3 года или 300 тысяч пробега.

Самые популярные модели

Модели, которые пользуются наибольшей популярностью, представлены на демонстрационной площадке дилерского центра:

HD35 – Благодаря компактным размерам, идеальны для эксплуатации в городе, при этом низкая погрузочная высота значительно облегчает погрузку и разгрузку. Для управления достаточно прав категории "В".

HD35City – Легкая маневренность в условиях ограниченного городского пространства благодаря компактным размерам кабины, узкой колее и удивительно малому радиусу поворота – 5,8 метра.

HD78 – Самый популярный грузовой автомобиль. Предусматривает разные варианты колесных баз. Оснащен системой двойной очистки топлива, которая обеспечивает дополнительную защиту форсунок двигателя от низкокачественного топлива.

Еще одна модель, HD120, доступна под заказ. Это универсальный автомобиль, который может одинаково хорошо использоваться как в городских условиях, так и на коротких и средних расстояниях при междугородних перевозках. В ближайшее время бренд Hyundai пополнится новой моделью – Mighty.

Преимущества

Открытие дилерского центра Hyundai в Красноярске дает массу преимуществ покупателям. В первую очередь, конечно, это возможность сервисного и гарантийного обслуживания. Компания обладает современным оборудованием для ремонта и диагностики, квалифицированным персоналом, своевременно проходящим стажировки и курсы повышения квалификации, имеет необходимые сертификаты для проведения сервисных, ремонтных, гарантийных работ, а также работ по переоборудованию.

Еще один плюс - возможность приобрести понравившуюся модель на максимально выгодных условиях по программе льготного лизинга и другим специальным предложениям.

Компания «Орион-Моторс» готова предложить большой выбор готовых решений для бизнеса. В случае, если необходима особая комплектация, которой не будет в салоне, сроки ожидания авто со склада будут минимальными.

ООО «Орион-Моторс»

Официальный дилер Hyundai Truck & Bus по коммерческой технике на территории Красноярского края, Хакасии и Тывы

Адрес: 660015, Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, пр. Котельникова, 16

Телефон: +7 (391) 27-000-20

https://hyundaitrucks-krasnoyarsk.ru/

Фото: ООО «Орион-Моторс»

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