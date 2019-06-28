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Жарче только цены на Škoda Kodiaq

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Красноярск
16:43 28 Июня 2019
автомобиль, акция, цены, автопром
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Давно думали о приобретении отличного семейного кроссовера? Тогда сейчас самое время прийти к нам и зарезервировать автомобиль по максимально выгодной для Вас стоимости.

Мы готовы сделать для Вас уникальное предложение на покупку ŠKODA! Большой выбор автомобилей в наличии с ПТС.

АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ МЕДВЕДЬ-ВОСТОК.

Мы сделаем всё для того, чтобы Вы уехали от нас на новой ŠKODA! Специальные предложения доступны по ссылке на сайте.

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Мы находимся по адресу: ул. 9 Мая, 72

Официальный дилер ŠKODA в Красноярске Медведь-Восток www.skoda.medved-vostok.ru

*Количество автомобилей ограничено. Подробности в отделе продаж по тел.: 2-128-728

Фото: Медведь-Восток
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