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Обработка кондиционера вашей Škoda!

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Красноярск
08:36 21 Мая 2019
автомобиль, сервис, акция, автопром
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Зимой, летом, весной и осенью погода удивляет нас своими капризами. В любое время года автомобиль с кондиционером делает климат в салоне комфортным для водителя и пассажиров.

Чтобы обеспечить чистоту воздуха в салоне, необходимо:

- использовать кондиционер как можно чаще, чтобы все основные компоненты системы работали слажено и исправно.

- своевременно проходить проверку всей системы на герметичность, вовремя заправлять хладагент.

- проводить чистку всей системы вентиляции с помощью специального очистителя, убивающего все микробы.

- менять салонный фильтр.

Что нужно знать о кондиционере?

Кондиционер не только охлаждает воздух в салоне, но и помогает избавиться от запотевания окон автомобиля во время дождя или в зимнее время утром.

Если ваша система кондиционирования исправна, своевременно обслужена, фильтры меняются вовремя, то вы и ваши пассажиры защищены от пыли, смога, пыльцы, которые и вызывают в большинстве случаев аллергию.

Во избежание простуды в летнее время, избегайте резкого понижения температуры. Не следует устанавливать кондиционер на максимальный холод, разница температуры на улице и в салоне не должна превышать 7-10 градусов.

Чтобы неисправный кондиционер не испортил вам лето проведите проверку салонного фильтра и обработку системы кондиционирования воздуха Вашей ŠKODA по специальной цене от 800 рублей* по специальной цене!

В сервисном центре ŠKODA «МЕДВЕДЬ-ВОСТОК» с 21 мая по 21 июня 2019 года действует акция по проверке и чистке кондиционера – от 800 рублей*.

За подробностями о предложениях обращайтесь по т. +7 (391) 2 128 728.

Мы находимся по НОВОМУ адресу: ул. 9 Мая, 72

Официальный дилер ŠKODA в Красноярске Медведь-Восток

www.skoda.medved-vostok.ru

Фото: Медведь-Восток
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