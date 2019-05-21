Обработка кондиционера вашей Škoda!

Зимой, летом, весной и осенью погода удивляет нас своими капризами. В любое время года автомобиль с кондиционером делает климат в салоне комфортным для водителя и пассажиров.

Чтобы обеспечить чистоту воздуха в салоне, необходимо:

- использовать кондиционер как можно чаще, чтобы все основные компоненты системы работали слажено и исправно.

- своевременно проходить проверку всей системы на герметичность, вовремя заправлять хладагент.

- проводить чистку всей системы вентиляции с помощью специального очистителя, убивающего все микробы.

- менять салонный фильтр.

Что нужно знать о кондиционере?

Кондиционер не только охлаждает воздух в салоне, но и помогает избавиться от запотевания окон автомобиля во время дождя или в зимнее время утром.

Если ваша система кондиционирования исправна, своевременно обслужена, фильтры меняются вовремя, то вы и ваши пассажиры защищены от пыли, смога, пыльцы, которые и вызывают в большинстве случаев аллергию.

Во избежание простуды в летнее время, избегайте резкого понижения температуры. Не следует устанавливать кондиционер на максимальный холод, разница температуры на улице и в салоне не должна превышать 7-10 градусов.

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Фото: Медведь-Восток

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