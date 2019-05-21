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Хет-трик от Медведь-Восток на Škoda Octavia!

Главная Автоновости
Красноярск
08:33 21 Мая 2019
автомобиль, акция, продажа, автопром
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ŠKODA очень любит хоккей. Компания более четверти века выступает генеральным спонсором чемпионата мира.

Специально для болельщиков и любителей хоккея официальный дилер ŠKODA Медведь-Восток сформировал три предложения для ŠKODA OCTAVIA:

  1. Выгода до 187 000 рублей*
  2. Кредит от 3%**
  3. КАСКО от 3%***

Только до конца мая 2019 года приезжайте в наш автосалон и приобретайте автомобиль на специальных условиях.

Обратите внимание:

- все автомобили в наличии и с ПТС, а значит можно посмотреть каждый своими глазами;

- вы можете уехать на новом автомобиле в день покупки, и наслаждаться дорогой домой.

- к числу несомненных достоинств машины относится кузов лифтбек, который совмещает в себе благородство линий седана и практичность хэтчбека: пятая дверь открывается вместе со стеклом, обеспечивая доступ к огромному багажнику.

Специальные предложения доступны по ссылке на сайте.

За подробностями о предложениях обращайтесь по т. +7 (391) 2 128 728.

Мы находимся по адресу: ул. 9 Мая, 72

Официальный дилер ŠKODA в Красноярске Медведь-Восток

www.skoda.medved-vostok.ru

* Выгода достигается при покупке автомобиля Octavia Ambition с пакетом WE8 2019 года выпуска, при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин. Количество автомобилей ограничено. Подробности в отделе продаж по тел.: 2-128-728.

**Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA OCTAVIA по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3 600 000 руб. при  предоставлении двух документов.   Процентная ставка  при сроке 12 мес.  – от 3,0% при первоначальном взносе  от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес.  – от 6,0%. Условия кредита действительны на 01.05.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

***Специальное предложение на приобретение полиса КАСКО на 1 год для новых автомобилей ŠKODA Octavia 2018 - 2019 года выпуска. Предложение без франшиз действует на договор страхования КАСКО сроком 1 год, при условии минимального возраста лиц, допущенных к управлению не менее 33 лет и стажа вождения не менее 10 лет. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке  СПАО «Ингосстрах», AO «АльфаСтрахование», ООО «СК «Согласие». Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.04.2019 по 30.06.2019  включительно. Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-700-75-57 и  в салонах официальных дилеров ŠKODA. Страхование осуществляет  СПАО «Ингосстрах» (Лицензия СИ № 0928), ООО «СК «Согласие» (Лицензия СИ № 1307), AO «АльфаСтрахование», (Лицензия Банка России СИ № 2239). Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Согласие», AO «АльфаСтрахование», в т.ч. размещенных на сайтах страховщиков www.ingos.ru, www.soglasie.ru, www.AlfaStrah.ru. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается.

Фото: Медведь-Восток
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