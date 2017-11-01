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В Красноярском крае отремонтировали 24 километра дорог

Главная Автоновости
Красноярск
11:42 1 Ноября 2017
в красноярском крае, работы, ремонт, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае завершили ремонт пяти объектов федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая протяженность отремонтированных дорог составила 24 километра.

На автодорогах КрасноярскЖелезногорск, МиндерлаСухобузимскоеАтаманово, КрасноярскЕнисейск и КрасноярскКузнецовоЗыково уложили выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия, также отремонтировали примыкания, укрепили обочины, установили новое барьерное ограждение и сигнальные столбики, обновили дорожные знаки, нанесли дорожную разметку и обустротлт автобусные остановки.

В этом сезоне на участке КрасноярскКузнецовоЗыково дорожники перевыполнили план, сообщают в пресс-службе КрУДор. Отмечается, что кроме отремонтированного участка протяженностью 5 километров, работы провели и на площади, запланированной проектом «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год.

«Проведенная в текущем году работа позволила полностью заасфальтировать гравийный участок автодороги КрасноярскКузнецовоЗыково, который доставлял неудобства как жителям прилегающих к дороге населенных пунктов, садоводческих обществ, так и автомобилистам. Теперь передвигаться по ней комфортно и безопасно», — рассказал глава управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.

Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» посвящен тому, чтобы привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и развитие автомобильных и муниципальных дорог крупнейших городских агломераций. Красноярская агломерация вошла в число 38 агломераций страны, где проводится ремонт дорог.

Общая протяженность дорог этой агломерации, включенных в проект, составляет 1071 км. Радиус охвата 100 километров. Федеральный проект рассчитан до 2025 года.

В этом году на территории отремонтируют 87 объектов: 4 на федеральной сети, 7 на краевой и 75 в Красноярске, установят электроосвещение на 12,3 километра участка автодороги в аэропорт Емельяново, ликвидируют 32 очага аварийности.

Фото с личной страницы Александра Маркова в соцсети Facebook

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