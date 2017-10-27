Цены на бензин в Красноярске оказались ниже среднероссийских

Цены на литр автомобильного бензина в Красноярске оказались ниже среднероссийских более чем на рубль. Такие данные приводит Красноярскстат.

По данным аналитиков, бензин в городе стоит в среднем 37,31 рубля. По Сибири цена ниже на 23 копейки (37,08 рубля), однако в России средняя стоимость топлива выше на 1,04 рубля (38,35). Бензин в Абакане стоит 36,57 рубля за литр, в Кызыле — 37,79 рубля.

Примечательно, что ранее аналитики назвали красноярский бензин самым дорогим в Сибири. Самая низкая стоимость бензина установлена в Горно-Алтайске — 36,33 рублей за литр. В числе сибирских городов с низкой стоимостью автомобильного бензина — Кемерово и Абакан.

Инфографика: Красноярскстат