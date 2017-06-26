В Красноярске временно приостановят работу платных парковок

В Красноярске на время остановят работу платных парковок, сделав их доступными для всех желающих. Решение принято из-за предстоящего капитального ремонта ул. Карла Маркса и пр. Мира. Об этом сообщает «Авторитетное радио».

Вопрос был рассмотрен на комиссии по организации движения в мэрии города. Координатор Федерации автомобилистов ​России Егор Фролов отметил, что красноярцы смогут бесплатно парковаться до сентября.

«На проспекте Мира будет производиться выемка грунта до полуметра. Когда разбирали вопрос, куда деваться жителям тех дворов, в которые они не смогут проехать, было сообщено, что на момент ремонта платные парковки не будут работать по всему центру», — сказал Фролов.

Напомним, ремонт двух центральных улиц Красноярска начнется в начале июля. Работы планируется вести поквартально и во встречном направлении. Контракты с подрядчиками будут подписаны в понедельник, 26 июня.