В Красноярске временно приостановят работу платных парковок

В Красноярске на время остановят работу платных парковок, сделав их доступными для всех желающих. Решение принято из-за предстоящего капитального ремонта ул. Карла Маркса и пр. Мира. Об этом сообщает «Авторитетное радио».
Вопрос был рассмотрен на комиссии по организации движения в мэрии города. Координатор Федерации автомобилистов России Егор Фролов отметил, что красноярцы смогут бесплатно парковаться до сентября.
«На проспекте Мира будет производиться выемка грунта до полуметра. Когда разбирали вопрос, куда деваться жителям тех дворов, в которые они не смогут проехать, было сообщено, что на момент ремонта платные парковки не будут работать по всему центру», — сказал Фролов.
Напомним, ремонт двух центральных улиц Красноярска начнется в начале июля. Работы планируется вести поквартально и во встречном направлении. Контракты с подрядчиками будут подписаны в понедельник, 26 июня.