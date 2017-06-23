В Автоцентре ВСК стартует предзаказная кампания на специальную версию Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018

Автоцентр ВСК, официальный дилер марки Jeep в Красноярске, сообщает о начале предзаказной кампании на специальную версию совершенно нового Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018.
Внедорожник отличается от стандартной модификации большим рядом изменений:
- Уникальные экстерьер и интерьер ;
- Традиционные атрибуты TrailHawk: вседорожные колеса, красные буксировочные крюки ;
- Легендарная система полного привода Quadra-Drive II с блокировкой заднего дифференциала;
- Пневмоподвеска Quadra Lift – 273мм дорожного просвета;
- Возможность буксировки прицепа массой до 2268 кг ;
- Полный комплект металлической защиты днища (двигатель, подвеска, КПП и РК, бензобак) .
Стоит отметить, что к концу года также стартуют продажи нового Jeep Compass.
Таким образом, модельный ряд Jeep в России расширится до 5 моделей: Grand Cherokee, Cherokee, Renegade, Compass, Wrangler.
Автоцентр «ВСК»
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