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В Автоцентре ВСК стартует предзаказная кампания на специальную версию Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018

Главная Автоновости
Красноярск
13:19 23 Июня 2017
продажа, автомобиль, новинка, автопром
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Автоцентр ВСК, официальный дилер марки Jeep в Красноярске, сообщает о начале предзаказной кампании на специальную версию совершенно нового Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018.

Внедорожник отличается от стандартной модификации большим рядом изменений:

  • Уникальные экстерьер и интерьер ;
  • Традиционные атрибуты TrailHawk: вседорожные колеса, красные буксировочные крюки ;
  • Легендарная система полного привода Quadra-Drive II  с блокировкой заднего дифференциала;
  • Пневмоподвеска Quadra Lift – 273мм дорожного просвета;
  • Возможность буксировки прицепа массой до 2268 кг ;
  • Полный комплект металлической защиты днища (двигатель, подвеска, КПП и РК, бензобак) .
В Автоцентре ВСК стартует предзаказная кампания на специальную версию Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018

Стоит отметить, что к концу года также стартуют продажи нового Jeep Compass.

Таким образом, модельный ряд Jeep в России расширится до 5 моделей: Grand Cherokee, Cherokee, Renegade, Compass, Wrangler.

Автоцентр «ВСК»
пос. Солонцы, пр. Котельникова, 11
тел. (391) 205-11-00.

www.jeep-krasnoyarsk.ru

Фото: Автоцентр «ВСК»
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