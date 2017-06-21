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Улицу Вавилова частично перекрыли до августа

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Красноярск
10:50 21 Июня 2017
запрет, ограничения, движение, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэрия Красноярска объявила о перекрытии двух участков на ул. Вавилова. Ограничения вступили в силу 20 июня в 20:00.

Как рассказали в администрации, будет прекращено движение транспорта по ул. Вавилова от здания № 2/4 до здания № 3/1 и от ул. Затонской до ул. Вавилова, 1/2. На этих участках проводится капитальный ремонт тепловой сети. Рабочие установили дорожные знаки «Движение запрещено».

В мэрии добавили, что на период временного прекращения движения транспорт пустят через ул. Затонскую, пр. Красноярский рабочий и проезд с восточной стороны здания цирка. Ограничения снимут 1 августа в 20:00.

Добавим, сейчас в Красноярске из-за ремонта дорог и коммуникаций также перекрыта часть левобережных улиц. В частности, установлены ограничения на ул. Дубровинского, ул. Чкалова и других улицах города.

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