Открыта короткая дорога из центра Красноярска в Покровку

В Красноярске открыт прямой проезд с ул. Брянской в Покровку. Утром 18 апреля рабочие освободили дорогу, убрав бетонные блоки.

Напомним, движение транспорта на участке от дома №23а по ул. Брянской до гаражного кооператива в районе дома №1 по ул. Писарева было ограничено в середине октября прошлого года. Как пояснили в мэрии, такое решение было принято в связи с тем, что зимой дорога становится опасной для проезда.

Ранее эксперты отмечали, что участок дороги является аварийно-опасным из-за своей крутости. Зимой обледеневший асфальт становится «катком», на котором автомобили теряют управление и попадают в ДТП.

Примечательно, что сейчас в Покровке перекрыта часть ул. Березина на перекрестке с ул. Сосновского. Причиной стал провал асфальта, произошедший 14 апреля. На фотографиях из социальных сетей видно, что асфальт «надломился», сложился и провалился практически на метр, а ширина ямы достигает пяти метров. Поврежденный участок дороги перекрыт для движения транспорта в обе стороны.