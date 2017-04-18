18 апреля
Красноярск
погода +6 °C
курсы валют
56.25
 
€ 59.84
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Открыта короткая дорога из центра Красноярска в Покровку

Главная Автоновости
Красноярск
11:59 18 Апреля 2017
общество, автомобиль, красноярск, дорога, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске открыт прямой проезд с ул. Брянской в Покровку. Утром 18 апреля рабочие освободили дорогу, убрав бетонные блоки.

Напомним, движение транспорта на участке от дома №23а по ул. Брянской до гаражного кооператива в районе дома №1 по ул. Писарева было ограничено в середине октября прошлого года. Как пояснили в мэрии, такое решение было принято в связи с тем, что зимой дорога становится опасной для проезда.

Ранее эксперты отмечали, что участок дороги является аварийно-опасным из-за своей крутости. Зимой обледеневший асфальт становится «катком», на котором автомобили теряют управление и попадают в ДТП.

Примечательно, что сейчас в Покровке перекрыта часть ул. Березина на перекрестке с ул. Сосновского. Причиной стал провал асфальта, произошедший 14 апреля. На фотографиях из социальных сетей видно, что асфальт «надломился», сложился и провалился практически на метр, а ширина ямы достигает пяти метров. Поврежденный участок дороги перекрыт для движения транспорта в обе стороны.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Автоновости / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский край вошел в топ-10 по размерам автобусного парка

Красноярский край вошел в топ-10 по размерам автобусного парка

18 Апреля 2017 г.
На первом месте оказалась Москва
Новости Красноярска: Красноярским автомобилистам не рекомендуют менять резину раньше мая

Красноярским автомобилистам не рекомендуют менять резину раньше мая

11 Апреля 2017 г.
При низких температурах летние шины могут затвердевать
Новости Красноярска: Дни Fiat Professional в Красноярске

Дни Fiat Professional в Красноярске

27 Марта 2017 г.
С 23 февраля по 31 марта 2017 года в официальном дилерском центре Fiat – Автоцентре ВСК - проходят Дни FiatProfessional
Новости Красноярска: Денежную выплату по ОСАГО заменят на ремонт

Денежную выплату по ОСАГО заменят на ремонт

16 Марта 2017 г.
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон
Новости Красноярска: Красноярец выставил на продажу автомобиль из легендарной игры NFS

Красноярец выставил на продажу автомобиль из легендарной игры NFS

7 Марта 2017 г.
Парень продает Mitsubishi GTO (3000GT) за 400 тыс. рублей
Новости Красноярска: В Красноярске введут запрет на проезд большегрузов

В Красноярске введут запрет на проезд большегрузов

7 Марта 2017 г.
Ограничение вводится с целью защитить дороги от перегрузок
Новости компаний
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
11/04
Лучшие в «Контрольной закупке»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

15 Апреля 2017 г.
Мужчина был одет в черную кожаную куртку с блестящей молнией
Новости Красноярска: Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

14 Апреля 2017 г.
Температура воздуха на выходных поднимется до +15°C
Новости Красноярска: В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний подросток

В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний подросток

14 Апреля 2017 г.
Еще двоих пассажиров ВАЗа доставили в больницу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.