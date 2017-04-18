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Красноярский край вошел в топ-10 по размерам автобусного парка

Главная Автоновости
Красноярск
11:10 18 Апреля 2017
автобусы, красноярск, рейтинг, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский край оказался на 8 месте среди регионов России по количеству автобусов. Всего в регионе насчитывается 11,4 тысячи маршруток. Информация опубликована агентством «Автостат».

По данным аналитиков, на первом месте по размеру автобусного парка оказалась Москва. В столице зафиксировано 19,1 тысячи автобусов. На втором месте рейтинга оказался Краснодарский край, на третьем — Московская область.

Красноярский край оказался в рейтинге после Иркутской области (11,7 тысячи автобусов). Замыкают топ-10 регионов Новосибирская и Свердловская области.

Согласно опубликованной инфографике, средний возраст парка по стране составляет 15,9 лет. Около 45% всех автобусов  старше 15 лет. Доля иномарок в списке составляет более четверти российского парка (27%). Самыми распространенными марками маршруток в стране являются ПАЗ (168,1 тысячи штук), КАвЗ и ЛиАЗ.

Красноярский край вошел в топ-10 по размерам автобусного парка

Фото: агентство «Автостат»

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