Эксперты подсчитали, сколько лет красноярцам придется копить на машину

Аналитики посчитали, что в среднем красноярцам придется копить на новый автомобиль 3 года и 1 месяц. За основу исследований эксперты взяли среднюю стоимость новой машины (1,37 млн рублей) и ежемесячную заработную плату красноярца в 2016 году (около 36 тыс. рублей). Такие данные предоставили в аналитическом агентстве «Автостат».

Таким образом, отказавшись от питания и других расходов, житель Красноярска сможет накопить на иномарку за 38 месяцев. Такой результат оказался на 23 месте среди всех регионов России.

Быстрее всего в стране накопить денег на автомобиль могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа со средней заработной платой больше 80 тыс. рублей. Для этого им достаточно откладывать деньги полтора года. На месяц больше придется откладывать жителям Чукотки.

Добавим, что дольше всего на машину будут копить жители Алтайского и Приморского краев.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали, сколько лет красноярцам придется откладывать деньги на квартиру в Москве.