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Сибирское агентство новостей
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«СиалАвто» отказался от дилерства Citroen в Красноярске

Главная Автоновости
Красноярск
11:39 26 Декабря 2016
марки, автомобиль, закрытие, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Группа компаний «Сиалавто» в Красноярске закрыла шоу-рум марки Citroen. Центр был закрыт по инициативе дилера, который не планирует больше вести данную марку. Об этом сообщил портал 24auto.ru со ссылкой на представителя компании «Сиалавто».

Новым официальным дилером Citroen в Красноярске стал «Медведь-Холдинг». Группа компаний уже занимается обслуживанием автомобилей французской марки Peugeot, что даст холдингу дополнительные преимущества при работе с маркой Citroen, отмечает источник.

Добавим, что на месте уже бывшего дилерского центра Citroen заработал шоу-рум с автомобилями с пробегом под брендом «Сиалавто Expert».

Напомним, ранее стало известно, что в Красноярске закрывается дилерский центр Lada на ул. Шинной, 20. Официальный представитель отечественного автопрома отказался продлевать дилерство с 1 января 2017 года.

Фото: 24auto.ru

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